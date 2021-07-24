Haberler Fenerbahçe Zajc göz dolduruyor

Zajc göz dolduruyor

Kiralık gittiği Genoa’dan geri dönen Miha Zajc’ın durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, satıp para kazanmak istediği Slovanyalı orta saha için henüz istediği teklifi alamadı. İdmanlara devam eden Zajc ise performansı ile göz dolduruyor. Pereira’nın 27 yaşındaki oyuncu için kalması yönünde de rapor verebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Zajc göz dolduruyor
Kiralık gittiği Genoa'dan geri dönen Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, satıp para kazanmak istediği Slovanyalı orta saha için henüz istediği teklifi alamadı. İdmanlara devam eden Zajc ise performansı ile göz dolduruyor. Pereira'nın 27 yaşındaki oyuncu için kalması yönünde de rapor verebileceği konuşuluyor.
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