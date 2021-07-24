Zajc göz dolduruyor

Kiralık gittiği Genoa’dan geri dönen Miha Zajc’ın durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, satıp para kazanmak istediği Slovanyalı orta saha için henüz istediği teklifi alamadı. İdmanlara devam eden Zajc ise performansı ile göz dolduruyor. Pereira’nın 27 yaşındaki oyuncu için kalması yönünde de rapor verebileceği konuşuluyor.
Kiralık gittiği Genoa'dan geri dönen Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, satıp para kazanmak istediği Slovanyalı orta saha için henüz istediği teklifi alamadı. İdmanlara devam eden Zajc ise performansı ile göz dolduruyor. Pereira'nın 27 yaşındaki oyuncu için kalması yönünde de rapor verebileceği konuşuluyor.