Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gündem transfer... Bordo mavili formayla Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth için, ezeli rakipler devrede. Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. İşte transferdeki son dakika gelişmeleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan bordo-mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken sarı-lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.

Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Sabah'ın haberine göre; Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ayrıca sonraki satışından alacağı yüzde 10'luk payından da vazgeçti. Fenerbahçe ise Leipzig'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, zorunlu satınla opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.

SON DAKİKA