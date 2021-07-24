Son dakika transfer haberleri | Sörloth yarışı kızıştı! Fenerbahçe mi Trabzonspor mu?

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan bordo-mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken sarı-lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR Sabah'ın haberine göre; Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi.