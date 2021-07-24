Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Zanka ile yollar ayrılıyor! Pazartesi günü...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle görüşmelerini devam ettiriyor. Kadroda düşünülmeyen oyunculardan biri de Mathias Zanka...

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ile bir yıllık daha kontratı bulunan Mathias Zanka'nın, pazartesi İstanbul'a döneceği açıklandı. Danimarkalı stoperin menajeri, Kopenhag kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de 2019 yılında kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki deneyimli stoper, burada çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti.