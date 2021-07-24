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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Venezia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet mevkisi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Rennes'de forma giyen M'Baye Niang'ı istiyor. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en ciddi rakibi ise Venezia... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Veneiza

Geride bıraktığımız sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı gündem maddesi ise M'Baye Niang oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Veneiza

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren M'Baye Niang ile ilgileniyor ancak oyuncunun transferinde en ciddi rakibin İtalya Serie A'ye yeni yükselen Venezia olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Veneiza

İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu etkileyen bir proje sunduğu bilgisi de paylaşıldı. Niang'la bir dönem Beşiktaş'ta ilgilenmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Veneiza

Senegalli futbolcu, kariyerine Caen'de başladı. Sırasıyla Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino ve Rennes formaları giydi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Niang, Senegal Milli Takımı ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

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