Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ı gündemine aldı! Rakibi Venezia

Geride bıraktığımız sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı gündem maddesi ise M'Baye Niang oldu.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren M'Baye Niang ile ilgileniyor ancak oyuncunun transferinde en ciddi rakibin İtalya Serie A'ye yeni yükselen Venezia olduğu ifade edildi.