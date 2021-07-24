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Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri: Vitor Pereira'nın yeni prensi Arda Güler!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Arda Güler A Takım ile çalışmalarına başladı. U19 liginde gösterdiği performansla adından söz ettiren 16'lık yetenek Vitor Pereira'nın yeni gözdesi oldu. Arda, idol olarak gördüğü Mesut Özil'in yanından ise bir an olsun ayrılmıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:07
Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri: Vitor Pereira'nın yeni prensi Arda Güler!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamlı bir şekilde sürüryor. Kadro dışı kararları ve gözden çıkarılan isimlerin ardından yeni Fenerbahçe şekillenmeye başlıyor. Gençlere de önem veren teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni prensi ise 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler. U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.Portekizli hoca, 16 yaşındaki on numarayı A takım kampına dahil etti. U19 play-off'larında forma giyen Arda'nın yanı sıra 18 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin de A takımla çalışmalara devam edecek.

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