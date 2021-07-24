Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Kanarya'da dün flaş bir gelişme yaşandı Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve genç Oğuz Kağan, A takım kadrosundan çıkarıldı. 4 oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

Fenerbahçe; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in artık A takımla çalışmayacağını açıkladı. Kararın Pereira'nın raporu doğrultusunda alındığı bildirilirken, "Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlamıştır" denildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

Oyuncular için gelen teklifler değerlendirilecek. Daha önce de Topuk Yaylası Kampı'na katılan Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray ve Murat Sağlam, Pereira tarafından yetersiz bulunarak İstanbul'a gönderilmişti. Kadrodan elenen oyuncu sayısı 9'a yükseldi. En az 3-4 oyuncu daha gönderilecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

SADIK 6 KEZ SAKATLANDI
2019 yılında Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de 2 sezonda toplam 27 maçta oynadı. Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çiftpınar, 6 kez sakatlık yaşayınca gözden düştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

KEMAL ADEMI TEK GOL ATABİLDİ
Kemal Ademi, Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle forvete 'ya tutarsa' diye alındı. Ancak tutmadı! 8 maçta şans bulabilen ve 1 gol atabilen İsviçreli forvet geçen sezon Karagümrük'e kiralandı. Pereira'nın da gözüne giremedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

THIAM'A 8 GOL YETMEDİ
Mame Thiam, geçen sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz gelmişti. Senegalli forvet+kanat, sarı-lacivertli forma ile 34 maça çıkarken 8 gol, 2 asistlik azımsanmayacak katkı sağladı. Ancak kalite eksiği nedeniyle F.Bahçe kariyeri kısa oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

OĞUZ AŞAMA YAPAMADI
Altyapıdan yetişen Oğuz Kağan Güçtekin, deneyim kazanması için 2 sezondur Çaykur Rizespor ve Konyaspor'a kiralandı. Ancak bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Antrenmanlarda da kendini gösteremeyince kadrodan çıkarıldı.

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