Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

KEMAL ADEMI TEK GOL ATABİLDİ

Kemal Ademi, Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle forvete 'ya tutarsa' diye alındı. Ancak tutmadı! 8 maçta şans bulabilen ve 1 gol atabilen İsviçreli forvet geçen sezon Karagümrük'e kiralandı. Pereira'nın da gözüne giremedi.

THIAM'A 8 GOL YETMEDİ

Mame Thiam, geçen sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz gelmişti. Senegalli forvet+kanat, sarı-lacivertli forma ile 34 maça çıkarken 8 gol, 2 asistlik azımsanmayacak katkı sağladı. Ancak kalite eksiği nedeniyle F.Bahçe kariyeri kısa oldu.