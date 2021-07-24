Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’dan 4 isme veto! Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan

Fenerbahçe; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in artık A takımla çalışmayacağını açıkladı. Kararın Pereira'nın raporu doğrultusunda alındığı bildirilirken, "Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlamıştır" denildi.
Oyuncular için gelen teklifler değerlendirilecek. Daha önce de Topuk Yaylası Kampı'na katılan Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray ve Murat Sağlam, Pereira tarafından yetersiz bulunarak İstanbul'a gönderilmişti. Kadrodan elenen oyuncu sayısı 9'a yükseldi. En az 3-4 oyuncu daha gönderilecek.
SADIK 6 KEZ SAKATLANDI
2019 yılında Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de 2 sezonda toplam 27 maçta oynadı. Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çiftpınar, 6 kez sakatlık yaşayınca gözden düştü.