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Gustavo’ya ‘34’ pastası

Luiz Gustavo 34 yaşına girdi. Marsilya’dan 2019 yılında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Brezilyalı ön libero için idmanın ardından pasta kesildi. Fenerbahçe’de iki sezonda 69 maça çıkıp 4 gol+2 asist üreten Gustavo’yu yönetim de twitter hesabından, “Mutlu yıllar” diyerek tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Gustavo’ya ‘34’ pastası
Luiz Gustavo 34 yaşına girdi. Marsilya'dan 2019 yılında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Brezilyalı ön libero için idmanın ardından pasta kesildi. Fenerbahçe'de iki sezonda 69 maça çıkıp 4 gol+2 asist üreten Gustavo'yu yönetim de twitter hesabından, "Mutlu yıllar" diyerek tebrik etti.
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