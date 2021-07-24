Gustavo’ya ‘34’ pastası

Luiz Gustavo 34 yaşına girdi. Marsilya’dan 2019 yılında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Brezilyalı ön libero için idmanın ardından pasta kesildi. Fenerbahçe’de iki sezonda 69 maça çıkıp 4 gol+2 asist üreten Gustavo’yu yönetim de twitter hesabından, “Mutlu yıllar” diyerek tebrik etti.
Luiz Gustavo 34 yaşına girdi. Marsilya'dan 2019 yılında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Brezilyalı ön libero için idmanın ardından pasta kesildi. Fenerbahçe'de iki sezonda 69 maça çıkıp 4 gol+2 asist üreten Gustavo'yu yönetim de twitter hesabından, "Mutlu yıllar" diyerek tebrik etti.