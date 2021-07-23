Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Play-off turu maçları ne zaman? | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Play-off turu maçları ne zaman? | Fb haberleri

Spor Toto Süper Lig'i 3. tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off turundan katılacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yen. sezon hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler Avrupa Ligi maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Play-off turu maçları ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:18
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Play-off turu maçları ne zaman? | Fb haberleri

Geçtiğimiz sezona Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü ve Erol Bulut'un teknik direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe, şampiyon Beşiktaş'ın ve 2. sırada yer alan Galatasaray'ın ardından sıralamada 3. sırada sezonu tamamladı. Bu durum Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi yolunu açtı. Bu sezon Vitor Pereira ile yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ne zaman top başı yapacak merak konusu oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 19 ve 26 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'ne Play-off turundan katılacak.

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