Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 21'lik İngiliz golcü! Rhian Brewster...

Serdar Dursun'un ardından bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'nin Rhian Brewster'la ilgilendiği ileri sürüldü. 21 yaşındaki forvet, Sheffield United'da forma giyiyor.
Geçen yıl 26 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan transfer edilen Brewster, Sheffield'daki ilk sezonunda 30 maçta suskun kalınca gözden düştü. Fenerbahçe'nin bunu fırsata çevirerek, kiralama konusunda araştırma yaptığı belirtildi. Potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak gösterilen Brewster, Liverpool altyapısında yetişti.
ANNESİ KIBRIS TÜRKÜ
Kırmızılar'ın U18, U19 ve U23 takımlarında 45 maçta 20 gol+14 asist üreten Rhian, kiralık gittiği Swansea formasıyla da 22 maçta 11 kez fileleri havalandırınca bir anda kıymete binmiş ve rekor bonservisle Sheffield'ın yolunu tutmuştu.