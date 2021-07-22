Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! PSG ile temas kuruldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin PSG'den ayrılması beklenen Rafinha'yı gündemine aldığını yazdı. Fenerbahçe yönetiminin, Fransız devinin sportif direktörü Leonardo'dan bilgi aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ortasahada oyuncu fazlası olan Fenerbahçe'de bu bölge için transfer iddiaları sürüyor... Paulinho'nun ardından bu kez Rafinha ismi gündemde. Foot01, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için PSG'ye henüz resmi teklif yapmadığını ancak sportif direktör Leonardo'dan bilgi aldığını duyurdu. Wijnaldum transferinden sonra Pochettino'nun Rafinha'yı kadroda düşünmediği ve tekliflerin değerlendirilebileceği kaydedildi. PSG ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, geçen sezon 23 lig maçında 5 asistle oynamıştı.