Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim yolcu! Vitor Pereira kararını verdi

Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde şu an A takım içinde bulunan tam 31 futbolcu var. Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek. Hiç transfer yapılmasa bile en az 2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.



