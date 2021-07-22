Son dakika transfer haberi: Ersun Yanal Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ı istiyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe, kadrosuna Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı katmıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımda, bazı isimlerle de vedalaşılması bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, eski takımından Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ı istedi. Son kararı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 2020 yazında İtalyan ekibi Genoa'dan transfer olan 27 yaşındaki Sinan Gümüş, çıktığı 20 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Sarı-lacivertli takıma 2020 yazında katılan Senegalli forvet Mame Thiam ise çıktığı 34 müsabakada rakip fileleri 8 kez sarsarken 4 de asiste imzasını attı.