Son dakika transfer haberi: Andrea Petagna bombası! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü. Teklif ilk iki yılda 2+2 milyon Euro'luk kiralama, üçüncü yılda 8 milyon Euro'luk satın almayı kapsıyor.