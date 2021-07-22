Son dakika spor haberi: İşte Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'da göreve başlayacağı tarih!

Geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi, son 10 haftada sportif direktör Emre Belözoğlu çalıştırmıştı. Genç teknik adam sezonun bitmesiyle görevinden ayrılmış yerine Portekizli teknik direktör Vitor Pereira getirilmişti.

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu. Bir süredir adı A Milli Takım'la anılan Emre Belözoğlu, yeni görevine hazır. Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilecek. İmzaların ise bayramdan sonra atılacağı ifade edildi. Meşe yazısında Belözoğlu ile ilgili, "Emre Belözoğlu'nun adı şu sıralar Milli Takım'la anılıyor, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirileceği yazılıyor, çiziliyor. Henüz ortada atılmış bir imza yok. Bayramdan sonra büyük bir sürpriz olmaz ise Belözoğlu, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak" ifadelerini kullandı.