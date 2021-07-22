Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dikkatleri böyle çekti! Yaptığı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dikkatleri böyle çekti! Yaptığı...

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarındaki performansıyla taraftarlarını mutlu etti. Oynanan iki karşılaşmada da dikkat çeken isim Mesut Özil'di. Yıldız futbolcu, topu ayağında en az tutan oyuncu oldu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:40
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dikkatleri böyle çekti! Yaptığı...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte iki hazırlık maçı yaptı. Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup eden Kanarya'da en dikkat çeken isim Mesut Özil oldu.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin süperstarı, bu maçlarda ayağında en az top tutan isimdi. Özil, ayağına gelen topları hemen arkadaşlarına aktararak muhtemel baskıyı bertaraf etti.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Türk asıllı Alman yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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