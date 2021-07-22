Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia antrenmanda yer aldı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia antrenmanda yer aldı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia ise takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 23:04
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia antrenmanda yer aldı (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia takımla çalışırken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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