Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdaki yıldız futbolcuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli forma altındaki performansını EURO 2020'de geliştiren Macar stoper Attila Szalai'ye gelen transfer teklifleri kafaları karıştırdı.
ASTON VILLA GÖZÜNÜ KARARTTI!
Türkiye'nin haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kesinlikle satmayın" dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon euro) gözden çıkardı.
BAŞKAN TAVİZ VERMİYOR!
İngiliz medyasından Birmingham Live, Aston Villa'nın Royal Antwerp'e sattığı Björn Engels'in boşluğunu doldurmak için ilk sıraya yazdığı Attila Szalai'de ısrarlı olduğunu vurguladı. Ancak Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmen kapıyı çalacak olan İngilizlere taviz vermeyi düşünmüyor.