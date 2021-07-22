Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Macar stoper, kısa sürede kalitesini konuşturdu ve takımın değişilmez isimleri arasına girdi. EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla turnuvada adından söz ettiren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, transferin gözdesi konumuna geldi. Teknik direktör Vitor Pereria'nın takımda kalmasını istediği Szalai ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:17
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdaki yıldız futbolcuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli forma altındaki performansını EURO 2020'de geliştiren Macar stoper Attila Szalai'ye gelen transfer teklifleri kafaları karıştırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

ASTON VILLA GÖZÜNÜ KARARTTI!
Türkiye'nin haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kesinlikle satmayın" dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon euro) gözden çıkardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

BAŞKAN TAVİZ VERMİYOR!
İngiliz medyasından Birmingham Live, Aston Villa'nın Royal Antwerp'e sattığı Björn Engels'in boşluğunu doldurmak için ilk sıraya yazdığı Attila Szalai'de ısrarlı olduğunu vurguladı. Ancak Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmen kapıyı çalacak olan İngilizlere taviz vermeyi düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

Başkan Ali Koç "Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" sözünden geri adım atmıyor. Vitor Pereira'nın Szalai ısrarı da bu kararda etkili. Ancak Avrupa basını Macar stoperin Fenerbahçe'de kalma ihtimalini düşük buluyor.

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