Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai çıkmazı! Pereira kalsın dedi ama...

ASTON VILLA GÖZÜNÜ KARARTTI!

Türkiye'nin haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kesinlikle satmayın" dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon euro) gözden çıkardı.