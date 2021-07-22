F.Bahçe’nin Olimpiyat gururu

F.Bahçe, olimpiyatlarda 22 sporcu ile temsil edilecek. Bu yurt içinde bir rekor. Yönetim resmi siteden, "Tüm zorluklara rağmen Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek en fazla sporcu (6 branşta 22 sporcu) yine FENERBAHÇE'DEN! Ülkemiz adına bunun karşılığı BİZİM İÇİN sonsuz bir gurur, eşsiz bir onur, pahabiçilemez bir değerdir!" ifadeleri kullanıldı.
F.Bahçe, olimpiyatlarda 22 sporcu ile temsil edilecek. Bu yurt içinde bir rekor. Yönetim resmi siteden, "Tüm zorluklara rağmen Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek en fazla sporcu (6 branşta 22 sporcu) yine FENERBAHÇE'DEN! Ülkemiz adına bunun karşılığı BİZİM İÇİN sonsuz bir gurur, eşsiz bir onur, pahabiçilemez bir değerdir!" ifadeleri kullanıldı.