Szalai'ye servet

Kanarya'nın geçen sezonun devre arasında renklerine kattığı Attila Szalai kısa sürede camianın gönlüne taht kurmuştu. Hem Fenerbahçe hem de Macar Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den talip çıktı. EURO 2020'de grup maçlarının tamamında boy gösteren 1.92 boyundaki stopere Aston Villa kanca attı. Bordo-mavili ekibin bu transfer için kasasından 17.3 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Aston Villa, Macar oyuncuyu takımdan ayrılan Björn Engels'in yerine düşünüyor.

ALİ KOÇ 20 İSTİYOR

Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye daha önce de teklifler yapılmıştı. Ancak sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç kapıyı 20 milyon euro'dan açacaklarını belirtmişti. Koç "Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulamaz" demişti.

22 MAÇTA 3 GOL

Attila Szalai geçen sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ikinci devreye damga vurdu. Macar savunmacının da katkılarıyla sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıdı. 22 maçta 3 de gol attı.