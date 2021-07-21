Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi ses getirecek bir forveti kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, geçen sezon da listesinde yer alan Aleksandar Mitrovic için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Sırp golcü için Fulham'a kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. İşte Mitrovic transferinde yaşanan son gelişmeler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı-Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

FULHAM KİRALAMAYA SICAK

Takvim'in haberine göre; Fulham'ın Mitrovic'in kiralanması teklifine sıcak baktığı ancak 1 yıl için Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği öğrenildi. 2. ligde oynamak istemeyen Mitrovic de yıllık 4 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

TOPLAM MALİYETİ 8 MİLYON EURO

F.Bahçe bir yıl kiralama maliyeti toplam 8 milyon Euro olan Alexander Mitrovic için bekleme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler diğer alternatiflerden çıkacak sonuca göre hareket edecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

ACELE KARAR VERMEK İSTEMİYOR

Sörloth, Cornelius ve Vedat Muric'in maliyetini ile Mitrovic'in maliyetini yan yana koyup bir karar verecek olan Fenerbahçe forvet transferi konusunda acele karar vermek istemiyor.

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