Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic harekatı! Teklif yapıldı

Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı-Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

FULHAM KİRALAMAYA SICAK Takvim'in haberine göre; Fulham'ın Mitrovic'in kiralanması teklifine sıcak baktığı ancak 1 yıl için Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği öğrenildi. 2. ligde oynamak istemeyen Mitrovic de yıllık 4 milyon Euro talep ediyor.