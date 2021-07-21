Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo...

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ALEIX VIDAL
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.
JOSE IZQUIERDO
Son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Fenerbahçe, yıldız isim ile temaslarını sürdürüyor.