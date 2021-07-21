Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria'yı takımın başına getirdi. Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:47
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

JOSE IZQUIERDO

Son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Fenerbahçe, yıldız isim ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Fulham ile Mitrovic'i kiralamak için görüşen Fenerbahçe, oyuncunun ve kulübünün 4'er milyon euro istemesiyle transferi ağırdan almaya karar verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilyalı yıldız Paulinho'nun, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

XERDAN SHAQIRI

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Shaqiri'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertli ekip satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | FB haberleri

RAFINHA

Barcelona, PSG gibi takımlarda forma giyen Rafinha, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Wijnaldum transferi sonrası PSG'nin, Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı.

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