Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stopere geçiyor!

Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından oyun planında köklü bir revizyona gidildi. 3-4-3 sistemi ile Fenerbahçe'yi sahaya sürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın Luiz Gustavo'yu önümüzdeki sezon stoper olarak kullanabileceği belirtiliyor.

Gustavo'nun oyun kurma konusundaki becerisini savunmada kullanmak isteyen Portekizli hocanın, hazırlık maçları sonrası bu konudaki kararını netleştirmesi bekleniyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa maçında stoperde forma giymişti.