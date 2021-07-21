Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stopere geçiyor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stopere geçiyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle oyun sistemi değişti. Yeni sezonda takımı 3-4-3 formatında oynatmak isteyen Portekizli teknik adamın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu defansta kullanmayı planladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:09
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo stopere geçiyor!

Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından oyun planında köklü bir revizyona gidildi. 3-4-3 sistemi ile Fenerbahçe'yi sahaya sürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın Luiz Gustavo'yu önümüzdeki sezon stoper olarak kullanabileceği belirtiliyor.

Gustavo'nun oyun kurma konusundaki becerisini savunmada kullanmak isteyen Portekizli hocanın, hazırlık maçları sonrası bu konudaki kararını netleştirmesi bekleniyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa maçında stoperde forma giymişti.

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