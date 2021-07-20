Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 12:19
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

KAAN AYHAN

A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

FALIPE CAICEDO

Sarı-lacivertliler, Serie A temsilcisi Lazio'da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu Felipe Caicedo için nabız yokluyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncu uygun bir bonservis karşılığında transfer edilmek isteniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldız orta saha Dorukhan Toköz ile ilgileniyor. Avrupa'da birçok kulüp ile görüşen ve beklenti olarak beklediği teklifi alamayan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de devam edebilir. Bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

BETO

Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken, gündeme yeni bir isim geldi. Portekiz Ligi takımlarından Portimonense forması giyen Beto, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 23 yaşındaki genç santrfor, kariyerinde 66 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

FALAYE SACKO

Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

XERDAN SHAQIRI

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Shaqiri'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertli ekip satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri

RAFINHA

Barcelona, PSG gibi takımlarda forma giyen Rafinha, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Wijnaldum transferi sonrası PSG'nin, Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı.

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