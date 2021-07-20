Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko...

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.
FALIPE CAICEDO
Sarı-lacivertliler, Serie A temsilcisi Lazio'da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu Felipe Caicedo için nabız yokluyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncu uygun bir bonservis karşılığında transfer edilmek isteniyor.