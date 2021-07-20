Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko...

DORUKHAN TOKÖZ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldız orta saha Dorukhan Toköz ile ilgileniyor. Avrupa'da birçok kulüp ile görüşen ve beklenti olarak beklediği teklifi alamayan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de devam edebilir. Bu hafta karar vermesi bekleniyor.