Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Takıma sağ bek, sağ-sol kanat ve forvet takviyesi yapacak olan sarı lacivertlilerde arayışlar sürüyor. Bunun yanı sıra takımın yıldızlarına da teklifler gelmeye devam ediyor. Özellikle Attila Szalai için Avrupa devleri sıraya girerken Pelkas için de resmi teklifler geliyor. İşte Fenerbahçe'ye Szalai ve Pelkas için gelen o teklifler... (Son dakika FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 11:57
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Tatilinin bitmesinin ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe kampına katılan ve sarı-lacivertlilerin dün Kasımpaşa'yla oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Szalai, gösterdiği başarılı performansla takdir toplamıştı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

Samandıra'da oynanan karşılaşmayı balkondan takip eden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, maçın devre arasında kulübeye inmiş ve performansı nedeniyle Szalai'yi tebrik etmişti. 23 yaşındaki stoper için İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

Birmingham Live'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Bjorn Engels'in Royal Antwerp'e transfer olmasıyla savunma bölgesine transfer yapmak isteyen Aston Villa, hedefini Attila Szalai olarak belirledi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

15 MİLYON STERLİN'DEN KAPI AÇILACAK

Tyrone Mings, Ezri Konsa ve Kortney Hause gibi stoperleri bulunan Premier Lig ekibi, alternatifleri artırmak için Szalai'yi gündemine alırken, Aston Villa'nın bu transfer için 15 milyon sterlin (Yaklaşık 175 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

PEREIRA GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Szalai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmak bile istemiyoruz" sözlerinin de yer aldığı haberde Vitor Pereira'nın Szalai'nin gidişini veto ettiği ve şampiyonluk yolunda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşündüğü Macar stoperin takımda kalmasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğini belirten Szalai'nin Villa'nın teklifinden mutlu olduğu da kaydedildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

PELKAS'A DA RUSLAR TALİP

Macar stoperle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertlilerin bir diğer genç yıldızı Dimitris Pelkas'a da Rus ekibi Rubin Kazan talip oldu. Hürriyet'in haberine göre Rus temsilcisi, Pelkas'ın bonservisi için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu bu rakamlara bırakmak istemiyor.

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