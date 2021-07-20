Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye inanılmaz gelir! 232 milyon

15 MİLYON STERLİN'DEN KAPI AÇILACAK Tyrone Mings, Ezri Konsa ve Kortney Hause gibi stoperleri bulunan Premier Lig ekibi, alternatifleri artırmak için Szalai'yi gündemine alırken, Aston Villa'nın bu transfer için 15 milyon sterlin (Yaklaşık 175 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

PEREIRA GİTMESİNİ İSTEMİYOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Szalai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmak bile istemiyoruz" sözlerinin de yer aldığı haberde Vitor Pereira'nın Szalai'nin gidişini veto ettiği ve şampiyonluk yolunda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşündüğü Macar stoperin takımda kalmasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğini belirten Szalai'nin Villa'nın teklifinden mutlu olduğu da kaydedildi.