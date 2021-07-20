Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, ilk iki hazırlık maçından da galip ayrıldı. Son olarak Kasımpaşa'yı 4 golle geçen sarı lacivertlilerde bazı isimlerin performansı teknik direktör Vitor Pereira'yı oldukça memnun etti. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçının yıldızları ve futbolcuların performansları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 15:49
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2-0 kazanılan Csikszereda karşılaşmasında olduğu gibi yine sahada farklı kadrolarla yer aldı. 13'te Samatta'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı İrfan Can Kahveci gole çevirdi. 26'da bu kez İrfan asisti yaptı, sağ çaprazda topla buluşan Samatta farkı ikiye çıkardı. 41'de Yusuf Erdoğan kendi yaptırdığı penaltıyla farkı bire indirdi. İkinci yarıya yeni kadroyla giren sarı-lacivertliler bu devreye golle başladı. 49'da Bright düşürüldü, penaltıyı Serdar Dursun gole çevirdi. 62'de kısa ve akıllı paslarla gelişen atakta son vuruşu yapan Mert Hakan Yandaş dördüncü golü bularak skoru belirleyen isim oldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

SERDAR DURSUN

İlk maçındaki ürkekliği ikinci maçta atmış göründü. Penaltıdan bulduğu golün yanı sıra bir de asistle skora katkı verdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

MBWANA SAMATTA

Santrfordaki gizli rekabette, söylentilere aldırmadan görevini yaptı. Bir penaltı kazandırdı, bir de gol attı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

MAURICIO LEMOS

Pereira, üçlü savunmanın ortasında Uruguaylı'yı tercih etti. Beklenenin aksine görev aldığı 45 dakikada fena bir görüntü sergilemedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

MESUT ÖZİL

İkinci 45'te oyuna dahil oldu. İlk maçtaki gibi sağ ön tarafta oynadı. Atakları yönlendiren isimdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

LUIZ GUSTAVO

İkinci yarıda 45 dakika oynadı. Bu kez üçlü savunmanın ortasındaydı. Topla oyun başlatma konusunda takıma büyük avantaj sağladı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

MERT HAKAN

Orta sahadaki rekabette, performansıyla dikkat çekiyor. Bu rekabette zorlanacak gibi gözükse de Pereira'nın vazgeçilmezi olabilir.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederken teknik direktör Pereira, saha içindeki koordinasyon görevini İrfan Can'a verdi. Kasımpaşa maçı sonrası İrfan Can'la özel bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, genç yıldızdan daha mücadeleci olmasını istedi. Sabah'ın haberine göre Pereira'nın, "Orta saha ile hücum arasındaki bağlantı görevi senin, Mesut'la çok şeyler yapacaksın" dediği öğrenildi.

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