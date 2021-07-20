Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2-0 kazanılan Csikszereda karşılaşmasında olduğu gibi yine sahada farklı kadrolarla yer aldı. 13'te Samatta'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı İrfan Can Kahveci gole çevirdi. 26'da bu kez İrfan asisti yaptı, sağ çaprazda topla buluşan Samatta farkı ikiye çıkardı. 41'de Yusuf Erdoğan kendi yaptırdığı penaltıyla farkı bire indirdi. İkinci yarıya yeni kadroyla giren sarı-lacivertliler bu devreye golle başladı. 49'da Bright düşürüldü, penaltıyı Serdar Dursun gole çevirdi. 62'de kısa ve akıllı paslarla gelişen atakta son vuruşu yapan Mert Hakan Yandaş dördüncü golü bularak skoru belirleyen isim oldu.