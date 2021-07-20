Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

Santrfor ile birlikte kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devi Liverpool 'da fazla istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri 'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray 'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isime yapılan bu teklif ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir akraya gelmişlerdi. Takvim'in haberine göre; Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.