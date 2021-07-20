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Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu bağlamda transfer sürecine devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü ismin peşine düştü. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye transfer teklifi yaptı. Fenerbahçe, bu operasyonda Tuncay Şanlı'yı da devreye soktu. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

Santrfor ile birlikte kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devi Liverpool'da fazla istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isime yapılan bu teklif ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir akraya gelmişlerdi. Takvim'in haberine göre; Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

FENER OPSİYONU İSTİYOR

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri için Sarı-Lacivertli kurmayların FFP kuralları nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Shaqiri'yi başka kulüplerin de istediği biliniyor.

Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri'ye reddedilemeyecek transfer teklifi! Tuncay Şanlı...

G.SARAY ARADAN ÇEKİLİYOR

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Shaqiri'ye ilk teklifi yapan kulüp olan Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle devreden çıkabileceği iddia edildi.

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