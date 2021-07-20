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Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Sağ beke Falaye Sacko

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gökhan Gönül'ün sözleşmesini yenilemeyen Kanarya, sağ bek için arayışlarını sürdürüyor. Şu anda mevcut bölgede sadece Nazım Sangare'yi bulunduran Fenerbahçe, Porekiz ekibi Vitoria Guimaraes'te forma giyen Falaye Sacko için temaslara başladı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Sağ beke Falaye Sacko

Transferde ağırlığı santrfor ve sol kanada veren Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından orta dörtlünün sağında da forma giyebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Malili oyuncu Falaye Sacko için Portekiz kulübü Guimaraes ile temasa geçtiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi... Ancak 26 yaşındaki oyuncyu 3 Belçika kulübü Anderlecht, Genk ve Club Brugge'ün de istediği öğrenildi... Bu hafta içinde müspet ya da menfi bir sonucun alınması beklenuyor.

26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Sacko atletik özelliği ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sacko, 15 kez Mali Milli Takım formasını giydi.

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