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Son dakika transfer haberleri | Dorukhan Toköz düğümü çözülüyor! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la çifte şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. İspanya'dan talipleri olan milli futbolcuya Fenerbahçe ve Galatasaray da teklif sundu. Dorukhan Toköz'ün hangi ekibe transfer olacağı bu hafta netlik kazanacak. İşte detaylar... (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri | Dorukhan Toköz düğümü çözülüyor! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu. Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

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