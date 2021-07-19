Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kopenhag’ın gözü Zanka’da
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif ede ceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag’da kiralık olarak forma giymişti. (FB spor haberi)
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif ede ceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag'da kiralık olarak forma giymişti.