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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kopenhag’ın gözü Zanka’da

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif ede ceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag’da kiralık olarak forma giymişti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kopenhag’ın gözü Zanka’da
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif ede ceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag'da kiralık olarak forma giymişti.
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