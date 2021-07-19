Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Falaye Sacko iddiası
Son dakika transfer haberleri: Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor. Guimaraes’de forma giyen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi ve 1 asist gerçekleştirdi. 2024’e kadar sözleşmesi olan Sacko’nun piyasa değeri 3.5 milyon euro. (FB spor haberi)
Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor. Guimaraes'de forma giyen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi ve 1 asist gerçekleştirdi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Sacko'nun piyasa değeri 3.5 milyon euro.