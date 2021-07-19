Son dakika FB haberi | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İlk 11'ler

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2. kez sahaya çıkıyor. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun'un sahada yer alması bekleniyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Csikszereda'yı mağlup etti. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 19 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe 11'i: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta

Kasımpaşa 11'i: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga