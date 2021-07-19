Fenerbahçe Kasımpaşa: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri 13' İrfan Can, 26'e SAmatta, 49' Serdar Dursun (P) ve 62' Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Kasımpaşa ise tek golünü 41'de Yusuf Erdoğan ile buldu.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı daha yapacak.

24.07 / 18:00, Udinese

27.07 / 18:00, Tabir Sezana

30.07 / 17:00, Al Ahli



