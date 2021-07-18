Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andreas Cornelius hamlesi

Teknik direktör Vitor Pereira'nın 'pivot' santrfor istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe, rotayı Andreas Cornelius'a çevirdi... İtalya'dan dün konuyla ilgili sıcak haberler geldi. Gazzetta di Parma ve Nicolo Schira küme düşen Parma'dan ayrılmak isteyen Danimarkalı golcünün menajerlerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu yazdı. Serie B'de oynamak istemeyen 1.93 boyundaki Cornelius'un adı daha önce Trabzonspor ile de anılmıştı.

EURO 2020'DE OYNADI

Fenerbahçe'nin oyuncu ile anlaşması halinde, Parma ile temasa geçerek 'zorunlu satın almalı kiralama' formülü teklif edeceği bildirildi. Geçen sezon Serie A'da 29 maça çıkan Cornelius, 1 gol+5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki solak forvet, Avrupa Şampiyonası finallerinde Danimarka Milli Takımı ile 4 karşılaşmada görev alırken, 1 asist gerçekleştirmişti. Toplamda 32 kez milli formayı giyen Andreas, 6 gole imza attı. Cornelius'un piyasa değeri 6 milyon euro.