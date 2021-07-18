HaberlerFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de en az 5-6 yabancı yolcu! Vitor Pereira...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de en az 5-6 yabancı yolcu! Vitor Pereira...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Steven Caulker'in transferi ve kiralıktan dönenlerle birlikte Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. TFF'nin yeni kuralı gereği yeni sezonda kadroda en fazla 14 yabancı yer alabilecek. 2-3 transfer daha yapmayı planlayan Kanarya'nın en az 5-6 mevcut yabancısı ile yollarını ayırması gerekiyor. | FB haberleri