Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mario Gavranovic transferde açık kapı bıraktı!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle alternatifi bol bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim, İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic olmuştu. Tecrübeli yıldızdan transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Adı Fenerbahçe ile anılan Mario Gavranovic, Türkiye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol artı 9 asist üretti.

Tecrübeli golcü, EURO 2020'de Fransa'ya attığı golle İsviçre'nin tur atlamasında önemli rol oynamıştı.