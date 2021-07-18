Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mario Gavranovic açık kapı bıraktı

Son dakika transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Mario Gavranovic, Türkiye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol+9 asist üretti. Tecrübeli golcü, EURO 2020'de Fransa'ya attığı golle İsviçre'nin tur atlamasında önemli rol oynamıştı. | FB haberleri
AdıFenerbahçe ile anılan Mario Gavranovic, Türkiye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol+9 asist üretti. Tecrübeli golcü, EURO 2020'de Fransa'ya attığı golle İsviçre'nin tur atlamasında önemli rol oynamıştı.