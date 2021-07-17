Perotti’den forma tepkisi

Diego Perotti, hazırlık maçında Sinan Gümüş'ün kendisine ait 11 numaralı formayı giymesi üzerine tepki gösterdi. Instagram hesabından adının yazılı olduğu 11 numaralı formasını paylaşan Arjantinli yıldız, 'şaşırma' emojisi ekledi.
Diego Perotti, hazırlık maçında Sinan Gümüş'ün kendisine ait 11 numaralı formayı giymesi üzerine tepki gösterdi. Instagram hesabından adının yazılı olduğu 11 numaralı formasını paylaşan Arjantinli yıldız, 'şaşırma' emojisi ekledi. Yönetim, geçen yıl 4 maçta oynadıktan sonra sakatlanıp sezonu kapatan Perotti'ye takım bulması için izin vermişti. İtalya'da özel hoca ile çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu'nun Genoa ile görüştüğü belirtiliyor.