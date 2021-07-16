Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dorukhan Toköz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılan milli futbolcu, Emre Belözoğlu döneminde sarı-lacivertli takımla prensip anlaşmasına varmıştı. Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesiyle Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olan Dorukhan'ın Portekizli teknik adamın kararını beklediği öğrenilirken, Pereira'nın da Dorukhan Toköz ile ilgili kararını bu hafta vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:22
Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Dorukhan Toköz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

ADANA DEMİRSPOR DA İSTİYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ YOK

Siyah-Beyazlıların Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre tam 4.7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Başarılı oyuncunun 2019 yılının kasım ayında 6.5 milyon euro piyasa değeri vardı.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 62 maçta 3 bin 536 dakika sahada kaldı. Dorukhan, bu süre içinde 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Milli Takım formasını 10 maçta giyen Toköz, sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonlarda büyük sakatlıklar geçiren Dorukhan, bu nedenle fazla forma şansı bulamamıştı.

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