Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yi bekliyor! Vitor Pereira...

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Dorukhan Toköz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı.

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.