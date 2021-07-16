Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

31 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 finallerinde Ukrayna Milli Takımı ile çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. Andriy Yarmolenko'nun Premier Lig'de ise 47 kez giydiği West Ham United formasıyla 7 gol+3 asisti bulunuyor.
Ukrayna Milli Takımı'nın demirbaşlarından Yarmolenko, ulusal formayı 99 kez terletti, 42 gole imza attı. Dinamo Kiev'de parlayan (340 maç/137 gol/90 asist) Andriy, 2017'de 25 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Dortmund'da bir sezon (26 maç/6 gol/6 asist) oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında West Ham'ın yolunu tutmuştu.