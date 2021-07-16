Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerden flaş bir transfer hamlesi geldi. Bonservisi elinde olan Brezilyalı Paulinho ile görüşmeleri sürdüren Kanarya’nın Yarmolenko için de West Ham’a teklif yaptığı bildirildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'de Paulinho ve Andriy Yarmolenko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Paulinho yarışında sarı-lacivertli takımın bir adım önde olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

32 yaşındaki orta sahanın başka teklifler de almasına rağmen Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih etme olasılığının çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Anlaşmanın 2 yıllık olacağı da iddialar arasında...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

EURO 2020'DE 2 GOL ATTI

Kanada yapılacak takviye konusunda ise Andriy Yarmolenko ismi yeniden öne çıktı... Fenerbahçe'nin, solak yıldız için kulübü West Ham United'a resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. İngiliz ekibinin bir senelik kontratı kalan Yarmolenko'nun satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

31 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 finallerinde Ukrayna Milli Takımı ile çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. Andriy Yarmolenko'nun Premier Lig'de ise 47 kez giydiği West Ham United formasıyla 7 gol+3 asisti bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho... (FB spor haberi)

Ukrayna Milli Takımı'nın demirbaşlarından Yarmolenko, ulusal formayı 99 kez terletti, 42 gole imza attı. Dinamo Kiev'de parlayan (340 maç/137 gol/90 asist) Andriy, 2017'de 25 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Dortmund'da bir sezon (26 maç/6 gol/6 asist) oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında West Ham'ın yolunu tutmuştu.

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