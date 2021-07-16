Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte harekat! Andriy Yarmolenko ve Paulinho...

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'de Paulinho ve Andriy Yarmolenko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Paulinho yarışında sarı-lacivertli takımın bir adım önde olduğunu duyurdu.

32 yaşındaki orta sahanın başka teklifler de almasına rağmen Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih etme olasılığının çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Anlaşmanın 2 yıllık olacağı da iddialar arasında...



