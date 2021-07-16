Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Golü arayışları kapsamında Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir forvet için daha düğmeye bastı. Kanarya, Trabzonspor'un da gündeminde olan Cornelius için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Cornelius için yeni bir hamle yapmış ancak Parma ve menajerinin istekleri karşısında transferden şimdilik vazgeçmişti. Euro 2020'de yarı final oynayan Danimarka'nın santrforu olan Cornelius, oyun stili olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Viking golcü! Cornelius bombası... (FB spor haberi)

Parma, oyuncuyusu için ay başında 8.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parma Serie B'ye düştüğü için Cornelius takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında Viking'in vereceği cevap merak ediliyor.

SON DAKİKA