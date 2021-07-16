Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tam 8 futbolcu...

MERT HAKAN YANDAŞ BEĞENİ TOPLADI Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ön plandaki futbolcular arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon kasık ağrıları olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu, operasyon geçirip sağlığına kavuştu. Tatildeki zamanının boşa geçirmeyip kampta hazır bir görüntü sergileyen başarılı oyuncu, idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin beğenisini toplayarak dikkatleri çekti.

PELKAS PERFORMANSINDAN ÖDÜN VERMEDİ Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kamp boyunca performansından ödün vermedi. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini harfiyen yerine getiren ve büyük beğeni toplayan Pelkas, kampın en iyileri arasında liste başı olarak yer aldı. Bireysel çalışmaların yanı sıra takım olgusunu da unutmayan Pelkas, gösterdiği hırsı ile de beğeni topladı.