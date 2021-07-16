Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tam 8 futbolcu...

STEVEN CAULKER FORMAYI KAPTIRMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Steven Caulker, olumlu bir görüntü çizdi. İdmanlar ve hazırlık maçındaki performansı ile alkış toplayan Caulker, yeni sezonda formayı kaptırmayacağının havasını yarattı.
CANER ERKİN TAKIMIN AĞABEYİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Caner Erkin, takımdaki ağabeylik rolünü fazlasıyla gösterdi. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenmesi ve performansıyla istekli görüntü sergileyen Caner Erkin, yeni sezonda teknik direktör Pereira'nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstleneceğini de gösterdi.
STOPER TANDEMİ OLUŞTURULDU
Sarı-lacivertli ekipte stoper tandemi de oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan ve başarılı bir grafik çizen Attila Szalai'nin yanına birini arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'daki performansını beğendiği Steven Caulker'i renklerine bağladı. Szalai ve Caulker, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alacak. Aynı bölgede görev yapan Serdar ve Sadık, Türk kontenjanından takımda devam edecekken, yabancı oyuncuların durumları ise netlik kazanmadı.