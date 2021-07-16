Son dakika FB haberleri | Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da kısa süre içinde göze girmeyi başardı.

Teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, 3-4-2-1 sisteminde 2 forvet arkası oyuncudan biri olarak tercih ettiği Ömer Faruk Beyaz için övgü dolu sözler kullandı.

Pellegrino Matarazzo, "17 yaşındaki bir oyuncu için, vücuduna oranla çok iyi fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, topu iyi saklıyor. Adımlaması çok güzel, hızlanabiliyor ve dar alanda çözüm üretebiliyor. Onda büyük potansiyel görüyorum." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Sven Mislintat ise, çok yetenekli bir oyuncuyu bonservis ödemeden kadrolarına kattıklarını belirtirken, "Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Fenerbahçe ile profesyonel olarak 8 maça çıkan Ömer Faruk Beyaz, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılık kararı almıştı.