Şampiyonluk için savaşacağız

Attila Szalai, Topuk Yaylası'nda FBTV'ye konuk oldu. Macar stoper, yeni sezonda taraftara şampiyonluk ve kupalar vermek için savaşacaklarını söyledi. Euro 2020'nin kendisi adına önemli bir tecrübe olduğuna aktaran Szalai şöyle konuştu: "Portekiz, Fransa ve Almanya ile mücadele ettik. İnanılmaz bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Almanya'yı yensek daha ileriye gidebilirdik. Tekrar buraya dönmek harika bir his. Pereira ile sohbet ettik. İlk idman çok iyi geçti. Umuyorum böyle devam ederiz. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarımızla o statta oynamak inanılmaz olacak. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için savaşacağız. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz."