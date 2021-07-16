Kanarya’dan güzel prova

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası'nda sahaya kalede Berke, savunmada Lemos, Sadık, Caulker, orta sahada Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, ileride Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam onbiriyle çıkarken, yeni teknik direktör Vitor Pereira 3-4-3 dizilişini tercih etti. 28'de savunmadan seken topu tamamlayan Sinan Gümüş, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Devre 1-0 tamamlandı. İkinci yarı sahada Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Caner, Mesut Özil, Samatta, Serdar Dursun onbiri yer aldı. 3-4-3 sistemi ise değişmedi. 67'de Caner'in kornerden asistinde Serdar Aziz'le farkı ikiye çıkaran Kanarya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



10 NUMARALI FORMA MESUT ÖZİL'DE



Geçen sezon 67 numaralı formayı giyen Mesut Özil dün ilk kez 10 numaralı forması ile sahada yer aldı. Yıldız isim hücumda pasları, istekli ve etkili futboluyla göz doldurdu.

PEREIRA KULEDEN İZLEDİ



Teknik direktör Pereira oyuncuların sahadaki koşu ve performanslarını daha iyi görmek için maçı kuleden takip edip, bol bol not tuttu.

CAULKER&SERDAR'DAN SİFTAH

Yeni transferler Steven Caulker ilk yarıda, Serdar Dursun ise 2. yarıda görev aldı. Serdar'ın bir kafa şutunda top üst direğe çarpıp auta gitti.