Fenerbahçe'nin antrenörü Igor Kokoskov'u NBA takımı Dallas Mavericks istiyor!

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından basketbol takımının başına getirilen Igor Kokoskov'a NBA'den talip çıktı.
Aktarılan bilgilere göre Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, Igor Kokoskov'u yardımcı koç olarak takımın başına getirmek istiyor.
LUKA DONCIC İLE YENİDEN...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, 2017'de Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan Kokoskov'un, Dallas'ta forma giyen eski öğrencisi Luka Doncic ile yeniden buluşabileceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Kokoskov'u transfer etmek için Dallas'ın, Fenerbahçeli yetkililerle iletişime geçeceği kaydedildi.