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Fenerbahçe'nin antrenörü Igor Kokoskov'u NBA takımı Dallas Mavericks istiyor!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından basketbol takımının başına Sırp koç Igor Kokoskov'u takımın başına getirmişti. Kokoskov ile Basketbol Süper Ligi'nde finale kadar yükselen ancak Anadolu Efes'e kaybeden Fenerbahçe, tecrübeli koçla yola devam etme kararı almıştı. Bununla beraber Igor Kokoskov'a, NBA'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:27 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:39
Fenerbahçe'nin antrenörü Igor Kokoskov'u NBA takımı Dallas Mavericks istiyor!

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından basketbol takımının başına getirilen Igor Kokoskov'a NBA'den talip çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, Igor Kokoskov'u yardımcı koç olarak takımın başına getirmek istiyor.

LUKA DONCIC İLE YENİDEN...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, 2017'de Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan Kokoskov'un, Dallas'ta forma giyen eski öğrencisi Luka Doncic ile yeniden buluşabileceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Kokoskov'u transfer etmek için Dallas'ın, Fenerbahçeli yetkililerle iletişime geçeceği kaydedildi.

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