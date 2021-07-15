Tek hedef şampiyonluk

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda basınla sohbet toplantısı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk için döndüğünü söyledi:



Türkiye'yi çok özledim. Burada olmak büyük zevk.

Her zaman çalıştığım takımlarda ofansif, topa sahip olan, oyunu domine eden, fazla gol atan ve aynı zamanda iyi savunma yapan takımlar kurmaya çalışırım.

2015-16'da çok güçlü bir takımımız vardı. Ama Beşiktaş süreci daha iyi yürüttü ve şampiyon oldu.

Birçok takımdan teklif vardı. Aslında düşüncem dinlenmekti. Ama yarım kalan hikayeyi tamamlamak için Fenerbahçe'yi kabul ettim.

Yeni oyuncu alacaksak kaliteyi artırması gerek. Forvetlerin antrenman performansından memnumum. Hazırlık maçları oynandıkça raporumu daha net vereceğim.

Önemli olan 3'lü savunma değil oyuncuların ne yapmak istediğimizi anlaması.

Taraftarımız fantastik.

Fenerbahçe'nin hocası hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. Şampiyonluk için geldim. Yabancı hoca şampiyon olamıyor geleneğini yıkmak istiyorum.

Ben üniversite mezunuyum. Yardımcılarım da öyle. Fiziksel antrenmanları da eğitim hayatımda gördüm.



PEREIRA'LI F.BAHÇE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR



Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçında bugün Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda Miercurea Ciuc ile yapacak. Topuk Yaylası'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Pereira'nın ikinci dönemindeki ilk sınavında mümkün olduğunca tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor.