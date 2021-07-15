Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

Vitor Pereira 'nın göreve başlamasının ardından kanada takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yıldız transferler için düğmeye bastı. Takvim'in haberine göre; Pereira'nın kadrosunda görmeyi istediği isim Brezilyalı Roger Guedes ...

Çin Ligi takımlarından Luneng 'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sona eriyor. Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti. Brezilya kaynaklı haberlerde Roger Guedes 'in ülkesinden ve Avrupa 'dan transfer teklifleri aldığı iddia edildi.

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

Genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Luneng onun için 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.