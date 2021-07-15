Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilyalı yıldız oyuncu Roger Guedes'i istedi. Fenerbahçe, hem kanat hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından kanada takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yıldız transferler için düğmeye bastı. Takvim'in haberine göre; Pereira'nın kadrosunda görmeyi istediği isim Brezilyalı Roger Guedes...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sona eriyor. Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti. Brezilya kaynaklı haberlerde Roger Guedes'in ülkesinden ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

Genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Luneng onun için 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Roger Guedes harekatı!

SAO PAOLO DA İSTİYOR

Guedes'i Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio ve Sao Paolo da kadrosuna katmak istiyor.

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