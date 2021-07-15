Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri göz kırptı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile adı anılan Xherdan Shaqiri, Tuncay Şanlı ile Bodrum'da bir araya geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafa göz kırpma emojileri eklemesi, Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferini tekrar gündeme getirdi. Liverpool Echo gazetesi, Liverpool'da fazla şans bulamayan İsviçreli yıldızın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, adresinin Türkiye olabileceği dile getirildi. EURO 2020'de 3 gol+1 asistle yıldızlaşan 29 yaşındaki Shaqiri'nin Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.