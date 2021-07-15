Fenerbahçeli Attila Szalai konuştu! "Şampiyonluk ve Avrupa..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Macar savunmacısı Attila Szalai, kulübün resmi televizyon kanalına konuştu. Attila Szalai, verdiği röportajda, "Hedefimiz bu yıl da şampiyonluk, tabii ki her yıl olduğu gibi. Her sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Adım adım, maç maç sürekli hatalarımızı geliştirmek durumundayız. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz, bu da hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yönlerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her şey bu anlamda güzel olacak gelecek için." dedi. İşte o konuşmanın tamamı...